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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:55

Суд Москвы наложил арест на счета блогеров Чекалиных по делу об отмывании 130 млн рублей

Блогеры до сих пор не возместили ущерб
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Фото: из архива блогеров

Блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Фото: из архива блогеров

Блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании более 130 миллионов рублей. Суд наложил арест на их банковские счета в пределах суммы недоимки, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Напомним, Валерия Чекалина (Лерчек) с июля 2020 по июль 2022 года использовала упрощенную системы налогообложения с лимитом до 150 млн рублей, при этом зарабатывала большие деньги на фитнес-марафонах. Блогер незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов более чем в 300 млн рублей. Ее пособниками стали супруг и другие родственники. Кроме того, Чекалины отмыли свыше 130 млн рублей, приобретая валюту США.

Расследование продолжается. Обвиняемые таки не погасили ущерб, поэтому их счета арестовали. Следственные действия продолжаются. В СК также поступают заявления от людей, пострадавших от действий семьи Чекалиных.

Ранее KP.RU писал, что Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчек пользоваться интернетом. Она также не может общаться с фигурантами уголовного дела.