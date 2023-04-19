Суд Москвы наложил арест на счета блогеров Чекалиных по делу об отмывании 130 млн рублей

Блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании денег. Фото: из архива блогеров

Блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб по делу об отмывании более 130 миллионов рублей. Суд наложил арест на их банковские счета в пределах суммы недоимки, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Напомним, Валерия Чекалина (Лерчек) с июля 2020 по июль 2022 года использовала упрощенную системы налогообложения с лимитом до 150 млн рублей, при этом зарабатывала большие деньги на фитнес-марафонах. Блогер незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов более чем в 300 млн рублей. Ее пособниками стали супруг и другие родственники. Кроме того, Чекалины отмыли свыше 130 млн рублей, приобретая валюту США.

Расследование продолжается. Обвиняемые таки не погасили ущерб, поэтому их счета арестовали. Следственные действия продолжаются. В СК также поступают заявления от людей, пострадавших от действий семьи Чекалиных.

Ранее KP.RU писал, что Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчек пользоваться интернетом. Она также не может общаться с фигурантами уголовного дела.