Вильфанд: заморозки могут вернуться в Москву в мае и даже в июне

Синоптик не исключил, что в мае и июне в Москве могут быть заморозки Фото: pixabay.com

Весна в этом году пришла в Москву довольно рано, однако это не значит, что городе в ближайшее время не будет заморозков. Небольшие морозы могут ударить как в мае, так и летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с АГН «Москва».

«Редкий май без них обходится, а в XXI веке они бывали даже в первых числах июня», - уточнил метеоролог.

По словам синоптика, в этом году апрель оказался сухим – выпало менее 20% осадков. При этом до 25 апреля дожди в столичном регионе не прогнозируются. Он добавил, что сейчас среднесуточная температура в городе составляет 8 градусов, при такой погоде можно отключать отопление.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до +20 градусов в Москве с воскресенья. По его словам, в ближайшие дни температура также будет выше климатической нормы.