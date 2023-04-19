Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 15:48

Двухлетний ребенок лизнул средство для мытья унитаза и попал в больницу в Москве

В ближайшее время мальчика выпишут из больницы
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мальчика доставили в больницу с подозрением на химический ожог, но диагноз не подтвердился

Мальчика доставили в больницу с подозрением на химический ожог, но диагноз не подтвердился

Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве двухлетний мальчик лизнул средство для мыться унитаза. Испугавшись, мать ребенка вызвала бригаду скорой помощи, малолетнего госпитализировали в Филатовскую больницу, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел во вторник, 19 апреля. Врачи предположили, что мальчик мог получить химический ожог из-за чистящего средства. Однако этот диагноз не подтвердился. Для перестраховки ребенка оставили в больнице, в четверг его должны выписать домой.

Ранее KP.RU сообщал, что 27-летняя жительница Подмосковья попала в больницу после укуса гремучей змеи. Ее состояние оценивается как средней тяжести. С пациенткой работают врачи, в том числе токсиколог, ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Как выяснилось, девушка держит дома экзотических животных, среди них есть змеи и пауки.