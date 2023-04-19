Двухлетний ребенок лизнул средство для мытья унитаза и попал в больницу в Москве

Мальчика доставили в больницу с подозрением на химический ожог, но диагноз не подтвердился Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве двухлетний мальчик лизнул средство для мыться унитаза. Испугавшись, мать ребенка вызвала бригаду скорой помощи, малолетнего госпитализировали в Филатовскую больницу, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел во вторник, 19 апреля. Врачи предположили, что мальчик мог получить химический ожог из-за чистящего средства. Однако этот диагноз не подтвердился. Для перестраховки ребенка оставили в больнице, в четверг его должны выписать домой.

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