Приезжий напал на женщину с ножом и отобрал у нее телефон в центре Москвы

Злоумышленник напал на женщину с ножом и похитил у нее смартфон Фото: МВД Медиа

Правоохранители задержали 30-летнего приезжего мужчину, который напал на женщину в центре Москвы, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Ночью мужчина заметил незнакомку, которая возвращалась домой, и проследовал за ней. Когда потерпевшая подошла к подъезду и открыла дверь, злоумышленник представился курьером и попросил пустить его внутрь. Подозреваемый прошел вперед, а затем набросился на женщину с ножом и отобрал у нее дорогостоящий телефон. Сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

Налетчика поймали на Моховой улице. У него изъяли украденный гаджет, а нож отправили на экспертизу. Смартфон вернули законной владелице. Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о разбойном нападении. Фигурант находится под стражей.

Ранее KP.RU писал, что двое налетчиков ограбили курьера интернет-магазина в Москве. Они забрали у него два смартфона, сумма материального ущерба составила 185 тысяч рублей.