Почти 15 кг марихуаны изъяли у мужчины на востоке Москвы

Мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ Фото: прокуратура Москвы

В Москве 23-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Злоумышленник хранил на съемной квартире на ул. Борисовская 14,7 кг марихуаны, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Каннабис предназначался для продажи. Наркотики были расфасованы в 17 пакетов. Также в квартире обнаружили стекленную банку с веществом растительного происхождения, упаковочный материал, ваккуматор и весы.

Как выяснилось, молодой человек выращивал марихуану на дачном участке в Щелковском районе в Подмосковье. Правоохранители изъяли 212 кусов наркотического растения и направили их на химическое исследование. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что наркотики нашли сотрудники ГИБДД у пассажира «Киа Рио» на севере Москвы. Инспекторы решили досмотреть молодого человека, так как он сильно нервничал.