Мария Багреева: 130 столичных компаний присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

В Москве за первые три месяца текущего года к проекту присоединились 19 заводов и фабрик, таким образом общее количество участников выросло до 130, пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«Большинство предприятий относятся к обрабатывающим производствам, в проекте также участвуют организации из сферы торговли, транспорта и строительства, – отметила Мария Багреева. - Из них 32 компании уже завершили первый этап, внедрив на пилотном потоке методики повышения производительности труда, и уже распространяют полученный опыт на все производство. Суммарный экономический эффект от участия московских предприятий в нацпроекте превысил 1,2 миллиарда рублей».

Оплаченные на бюджетные средства эксперты в каждом конкретном случае готовят проект, который позволяет минимизируют временные и трудовые затраты на предприятии, что дает возможность экономить ресурсы и высвобождать деньги для внутренних инвестиций, выбрать более эффективные технологии, расширять производство. Что способствует росту объемов производства и повышению конкурентоспособности предприятий.

Например, столичная компания «Икорный» всего за полгода увеличила объемы производства на 31%, сократив время от начала производства до отправки готовой продукции в магазин в 4 раза. В результате экономический эффект компании от участия в проекте превысил 17 млн. рублей.

Напомним, столица к национальному проекту «Производительность труда» присоединилась в 2022 году. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 491 предприятие. Развитием проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы, подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России (необходимо указать регион – город Москва).