Переменную облачность и до +18 градусов пообещал Гидрометцентр москвичам на 20 апреля Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гидрометцентр России пообещал в четверг, 20 апреля, в Москве переменную облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, сообщается на сайте главного погодного центра страны.

В городе будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба, что немного выше климатической нормы.

В ночь на пятницу, 21 апреля, характер погоды практически не изменится. Ветер продолжить дуть с севера, увеличив свою скорость в среднем на один метр в секунду. Ожидается 3-5 градусов выше нуля, а также переменная облачность преимущественно без осадков.

Ранее KP.RU писал, что на выходных, 22 и 23 апреля, в Москве ожидают майскую погоду — до +18 и +20 градусов соответственно. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.