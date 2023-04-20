Жители Москвы помогут вылечить «раненые» деревья рисунками на них Фото: Мосприрода

В Москве начался восьмой сезон акции «ПаркАрт», посвященной сохранению зеленых насаждений. Специалисты Мосприроды и добровольцы нанесут рисунки на поврежденные части более 50 деревьев на природных территориях столицы, чтобы защитить их от дальнейших разрушений. Об акции сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Для нанесения рисунков выберут только деревьев с повреждениями — морозобойными трещинами, дуплами, оголенными стволами без коры. В этих местах собирается лишняя влага, которая помогает размножению споров грибов, бактерий, вредителей.

Участники очистят «раны» от остатков коры, мха, лишайников, затем нанесут защитный состав и загрунтуют участки, после чего нанесут рисунок безопасными водонепроницаемыми акриловыми красками. Это создат дополнительный слой, который будет препятствовать попаданию влаги.

В акции могут принять участие все желающие, в том числе семьи с детьми. Для отбора нужно прислать эскиз будущей работы. Основной темой восьмого сезона «ПаркАрта» станут летучие мыши — животное года по выбору Мосприроды — однако, ограничивать только ими добровольцев не будут.

Акция проводится с 2016 года, с того момента на больных деревьях Москвы появились уже около 250 рисунков.

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