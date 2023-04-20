Ефимов: По программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны «Огородный проезд»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На северо-востоке столицы приведут в порядок три участка бывшей промзоны «Огородный проезд». Пока они заняты складами. Отсюда пешком можно добраться до ближайшей станции метро «Бутырская». Благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) на общей площадью 15,07 гектара появится более 192 тысяч квадратных метров жилья и общественно-деловых сооружений. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, соответствующий проект решения уже размещён на mos.ru.

«Инвестиции в реорганизацию территории составят почти 30 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 миллиарда рублей. В результате город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест».

Подробностями проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. На земельных участках бывшей промзоны возведут около 30 тысяч квадратных метров жилья для участников реновации.

«Кроме того, здесь построят свыше 162 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу и базу коммунальных служб», - добавил Гаман.

После этого в квартале проведут благоустройство и озеленение. В целом под реорганизацию в бывшей промзоне «Огородный проезд» намечено свыше 44 гектаров. Напомним, среди других заброшенных промышленных территорий в столице также участвуют в программе КРТ - «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан», «Автомоторная», «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», «Квартал 25а Черемушки», производственная зона «Алабушево». Сюда добавились и неэффективно используемые земли на улице Новая Ипатовка, 23А, а также в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый. Плюс к этому две заброшки - на месте прежней стройки в Тропарево-Никулине и с недостроем в Тимирязевском районе. Все эти площадки будут комплексно развивать как инвесторы, так и назначенные городом операторы.

Программа КРТ даст городу примерно 550 тысяч новых рабочих мест, семь триллионов рублей инвестиций и около трех триллионов рублей поступлений в бюджет.