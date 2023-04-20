Наталья Сергунина: Более 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни Москвы

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Культурное направление волонтерства в столице развивают не первый год. Добровольные помощники участвуют в организации и координации различных фестивалей, проведении выставок и форумов, помогают в разработке новых и дополнении имеющихся туристических маршрутов, ухаживают за памятниками, помогают реставраторам исторических объектов, расшифровывают аудиоматериалы и архивные документы.

«Сегодня больше 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни столицы. Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю, — пояснила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Заботясь о туристах, поддерживают гостеприимную атмосферу в городе. Благодаря многообразию площадок москвичи могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников».

Запись в команду волонтеров культуры открыта на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Присоединиться к ней могут все желающие старше 14 лет.

Женщины (76%) интересуются этим направлением гораздо активнее, чем мужчины. Большинство участников движения — жители столицы в возрасте 19–35 лет (35,4%), на втором месте — горожане 36–54 лет (28,6%). На молодежь от 14 до 18 лет приходится 22,3%, еще 13,7% — люди старше 55 лет.

Отметим, что у многих городских организаций, в том числе Департамента культурного наследия Москвы и ВДНХ, есть свои волонтерские центры.

Например, в Музее Победы волонтерский центр работает уже более 5 лет. Костяк составляют порядка 80 человек, но в деятельность учреждения вовлечено значительно больше активных москвичей. Так, только в проекте «Лица Победы» участвуют свыше 150 модераторов.

«Сейчас мы активно ищем помощников на майские праздники. На этот период запланировано множество событий: мастер-классы, тематические акции, концерты и многое другое», — отметила координатор волонтерского центра Музея Победы Елена Кизякова.

В музее волонтеров поощряют брендированными сувенирами, организуют для них выезды в филиалы, экскурсии, квизы и показы фильмов.