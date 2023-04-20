Ефимов: В Москве рост оборотов сферы платных услуг жителям составил 10 процентов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении объема платных услуг предприятий города для населения. За февраль этого года сумма в сопоставимых ценах стала на 9,7 процента больше, чем годом ранее, и достигла 234,8 миллиарда рублей.

«Наибольший рост в феврале наблюдался в сфере туристических услуг, - отметил заммэра. - Ее оборот увеличился на 46,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,1 миллиарда рублей».

По его словам, это объясняется повышенным спросом на поездки в праздничные выходные в конце месяца.

«Москва остается одним из наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма, - подчеркнул Ефимов. - Оживление туристической активности в феврале также способствовало увеличению выручки гостиниц на 20,6 процента – до 4,6 миллиарда рублей».

Некоторые данные приводит Департамент экономической политики и развития Москвы. Заметно подросла выручка, например, в учреждениях культуры, составив в феврале 7,1 миллиарда рублей. Цифра на 43,8 процента выше, чем за тот же месяц 2022 года. При этом музеи продемонстрировали самый высокий рост оборотов - на 68,1 процента в сопоставимых ценах.

По-прежнему горожан интересуют услуги в сфере юриспруденции и образования. У юридических компаний выручка в феврале поднялась на 28,1 процента - до 2,3 миллиарда рублей. Рост оборотов в образовательных организациях составил 20,1 процента и достиг 24 миллиардов рублей.