Московские полицейские задержали группу из восьми лжериелторов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские северо-запада Москвы пресекли мошенническую деятельность группы лжериелторов. Восемь аферистов под предлогом предоставления квартир в аренду похитили в общей сложности более 500 тыс. рублей. Об этом пишет «МВД Медиа».

Злоумышленники находили объявления о сдаче жилья, заключали с их собственниками соответствующие договоры. Они вносили только незначительную сумму в качестве предоплаты. Затем они уже сами размещали объявления с предложением аренды и заключали сделки с третьими лицами на долгий срок, получая от тех полную сумму оплаты.

Собственники недвижимости не были осведомлены о субаренде и позже требовали от заселившихся жильцов квартплату.

Всего удалось установить 10 потерпевших, которые потеряли в сумме более 500 тыс. рублей.

Восьмерых подозреваемых задержали. Ими оказались четверо мужчин и четыре девушки в возрасте от 19 до 36 лет. Одна из задержанных ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой. Следствие продолжается.

Ранее KP.RU рассказывал, что мошенница под видом соцработницы украла 355 тысяч рублей у 84-летней пенсионерки в Москве.