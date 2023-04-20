Владислав Овчинский: В Москве производство пассажирских вагонов выросло почти в четыре раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице активно развиваются все виды промышленного производства. В том числе вагонов повышенной комфортности, железнодорожных составов и комплектующих. За первые два месяца 2023 года промпроизводство подвижного состава по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в четыре раза, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более чем вдвое по сравнению с 2021-м. При этом в январе – феврале 2023 года производство увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – уточнил Владислав Овчинский. - Также в столице расширяется выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Так, московское научно-производственное предприятие «Циркон Сервис» в этом году разрабатывает пять новых моделей вагонов».

Мощности предприятия позволяют выпускать ежегодно более 50 вагонов, в производстве преимущественно используются российские комплектующие. С 1994 года компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения.

«Сегодня предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед, – сообщил гендиректор предприятия «Циркон Сервис» Владимир Лулаев. - В следующем году компания отметит свое 30-летие. К этому рубежу предприятие подошло со значительными результатами – успешно прошел период импортозамещения. Благодаря работе компании путешествия на поезде становятся все более комфортными – при подготовке вагонов реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе».

Добавим, что размещение производства в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пакету поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более 20 мерами – в том числе субсидиями, целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.