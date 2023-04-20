Части скелета человека нашли во время работ в здании в центре Москвы

Скелетированные останки человека нашли во время работ в здании в центре Москвы Фото: Следственный комитет России

При проведении работ в здании на улице М. Никитинская в Москве обнаружили скелетированные останки человека. Столичное управление следственного комитета России организовало доследственную проверку, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Неожиданная находка была обнаружена 19 апреля 2023 года. Проверку проводит Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО главного московского управления СКР.

Следователи уже осмотрели место происшествия и теперь опрашивают очевидцев. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить личность погибшего и причину смерти.

Ранее скелет неизвестного человека нашли в квартире на севере Москвы. Личность человека, останки которого обнаружили, остается неизвестной. Также пока непонятно, каким образом скелет оказался в квартире и была ли смерть насильственной.