Ночное расписание поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменят 24 и 25 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью с 24 на 25 апреля, а также с 25 на 26 апреля, изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2, предупреждает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В это время специалисты заменят стрелочный перевод.

С 21:30 до 5:30 на Курском направлении увеличат интервалы движения поездов до часа. Часть из них отменят полностью, у части изменится набор остановок на участке от Подольска до Царицыно.

На Рижском направлении интервалы движения поездов в тот же промежуток времени увеличат до 40 минут. Часть рейсов будет отменена. Подробные изменения расписания можно увидеть в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», на сайте и в приложении перевозчика.

Также в дептрансе добавили, что в период проведения работ будет закрыт путь «на Москву» на станции Царицыно. Поезда будут следовать в реверсивном режиме по пути «из Москвы».

Ранее жителей столицы предупредили о «дачных» пробках во второй половине апреля.