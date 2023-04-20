Ликсутов: Москва обменялись с регионами опытом в сфере развития городского транспорта и инноваций

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве состоялась стратегическая сессия «Самые современные технологические решения в городском транспорте: опыт Москвы и регионов РФ». Среди ее участников - представители Московской, Калужской, Курской, Тульской, Саратовской областей и других регионов России.

Презентацию своих проектов провёл транспортный комплекс Москвы. Ими столица готова делиться с регионами. Например, сюда входит совместная со Сбером и Московской областью билетная система «СберТройка», действующая уже в более чем 25 регионах. В списке также Интеллектуальная транспортная система и мобильное приложение «Парковки России», доступное автомобилистам Санкт-Петербурга.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов представил большую Программу развития всего Центрального транспортного узла (ЦТУ) до 2035 года. Центральный транспортный узел включает в себя железнодорожную инфраструктуру 15 субъектов центрального и северо-западного федеральных округов России. В них сегодня проживают более 30 миллионов человек.

«Это позволит в 3 раза увеличить мобильность населения, - отметил Ликсутов. - У более 30 миллионов жителей регионов ЦТУ значительно сократится время ожидания пригородного ж/д поезда».

Заммэра уточнил, что при выборе некоторыми жителям пригородных электричек вместо личных авто для ежедневных поездок автодороги и магистрали разгрузятся на 20 процентов.

«Спасибо коллегам, что поддержали необходимость такого проекта, - добавил заммэра. - По поручению Мэра Москвы С. Собянина и при участии РЖД мы планируем все вместе заняться детальной проработкой Программы».

Уже сейчас очевидно, что модернизация ЦТУ значительно повлияет на экономику страны. К примеру, развитие МЦД позволит увеличить производительность труда, ВРП и налоговые поступления в регионах Центрального транспортного узла.

На Стратегической сессии Москва обменялась с регионами опытом в сфере развития городского транспорта и инноваций. Столичные проекты внедряются во многих российских городах.

«С марта 2022 года на всех 2 тысячах маршрутах более 8 тысяч автобусов, которые ежедневно перевозят наших пассажиров, теперь принимают карту «Тройка», - прокомментировал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин. - Это популярный способ оплаты проезда в Московской области. Ежедневно количество пассажиров, пользующихся данной транспортной картой, только растет».