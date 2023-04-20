Из-за подозрительной посылки в Москве оцепили отделение СДЭК Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве оцепили отделение службы доставки СДЭК из-за подозрительной посылки, сообщают СМИ. Не исключено, что внутри коробки может быть статуэтка, начиненная самодельным взрывным устройством (СВУ).

Инцидент произошел в отделении на улице Стартовая, 23 к1. Сотрудники службы доставки получили посылку, в которой находится статуэтка. По предварительным данным, это бюст военного. Работники СДЭКа сообщили о своей находке вы полицию.

Прибывшие на место правоохранители вывели людей из здания и оцепили территорию. Теперь посылку проверяют. На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее KP.RU писал, что после теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, пугающие посылки с бюстами получили сразу несколько военных экспертов. Константин Сивков сообщил о загадочном отправлении (которое пришло в СДЭК) в полицию. Адресант пообещал прислать новый бюст с опасным сюрпризом к 9 Мая.