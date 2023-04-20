Обгоревшее тело пенсионера нашли в Новой Москве Фото: Следственный комитет России

В лесополосе поселении Куриловское в Новой Москве 20 апреля 2023 года нашли тело 75-летнего мужчины с термическими ожогами. Следственный комитет и прокуратура столицы проводят проверки.

Обнаружил тело случайный прохожий. Он сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Сейчас на месте находятся представители прокуратуры и СКР. Следователи и криминалисты выполняют необходимые для установления произошедшего действия.

Точная причина смерти будет выяснена с помощью судебно-медицинской экспертизы. После завершения всех следственных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Балашихе нашли тело женщины, выпавшей из окна. Только спустя сутки удалось обнаружить там же тело ее трехлетней дочери. До этого момента считалось, что девочка могла спрятаться или убежать.