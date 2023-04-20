Прилетевший из Турции пассажир попытался пронести через «зеленый» коридор в Шереметьево около 40 тысяч евро

Прилетевший из Турции житель Украины попытался пронести через «зеленый коридор» в Шереметьево около 40 тысяч евро Фото: Шереметьевская таможня

В Шереметьево таможенники задержали пассажира, пытавшегося незаконно пронести около 40 тыс. евро через «зеленый» коридор. Это в разы превысило допустимую письменного декларирования сумму, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Нарушителем оказался гражданин Украины, прилетевший из Турции. После того, как его остановил инспектор, в ходе устного опроса оказалось, что в карманах пассажира находится свыше 25,6 тыс. евро и 14,6 тыс. долларов.

Разрешенная для перемещения через таможенную границу сумма составляет 10 тыс. долларов — их мужчине вернули. Оставшиеся деньги, которые в переводе на рубли превысили 2,3 млн, оказались «лишними».

Действия мужчины попали под статью о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Ему грозит до двух лет ограничения свободы, либо штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег.

Ранее KP.RU сообщал, что таможенники пресекли контрабанду более тонны бивней шерстистого мамонта в Китай из Шереметьево.