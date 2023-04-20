Станции метро возле мечетей в Москве могут быть закрыты на вход и выход 21 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил жителей и гостей столицы, что станции метро возле мечетей могут быть закрыты в пятницу, 21 апреля. Ограничения на вход и выход из метрополитена связаны с празднованием Ураза-байрам.

При этом решение о закрытии станций будет приниматься ситуативно. В дептрансе попросили жителей и гостей Москвы быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, выполнять требования сотрудников метро и полиции.

Позднее в дорожном ведомстве напомнили, что 21 апреля в городе будет закрыт проезд для транспорта на ряде улиц. С полуночи до 11:00 на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также в Капельском переулке, с 4:00 до 11:00 — на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках

Помимо этого с полуночи и до окончания мероприятия запрещена парковка в местах ограничений. Дополнительно ограничение вводится с 4:00 до 11:00 на участке улицы Хачатуряна, а с 7 до 8 утра — на Минской и съездах с проспекта Генерала Дорохова.