Москвича арестовали за попытку задушить собственную жену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве заключил под стражу до 18 июня 2023 года 25-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство. 18 апреля он во время ссоры чуть не задушил свою жену. Сейчас женщина находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь. О произошедшем рассказали в прокуратуре столицы.

Произошел инцидент в квартире жилого дома на Литовском бульваре. Во время ссоры обвиняемый начал душить свою 29-летнюю жену, от чего она потеряла сознание. В это время в помещении находились двое малолетних детей.

Полицию вызвала мать пострадавшей, которая заподозрила неладное.

Расследование уголовного дела о покушении на убийство контролируется прокуратурой. Свою вину обвиняемый признал.

Ранее KP.RU писал, что 38-летняя жительница Москвы во время ссоры зарезала возлюбленного. Женщина ударила сожителя ножом в шею, отчего тот скончался на месте происшествия.