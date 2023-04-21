Эпидемиолог Жовтяк предложила объединить вакцины от гриппа и коронавируса

Эпидемиолог Жовтяк предложила объединить вакцины от гриппа и от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-эпидемиолог Юлия Жовтяк рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что новый штамм коронавируса «Арктур» мутировал настолько, что иммунитет и вакцина от предыдущих штаммов против него бесполезны. Это говорит о том, что лекарство нужно изменять. Врач предположила, что позднее, по аналогии с гриппом, вакцина будет ежегодно дорабатываться.

Сейчас правительство разрабатывает новый порядок проведения вакцинации и ревакцинации, заявила Жовтяк.

— Мы ожидаем выход новой вакцины, которая будет воздействовать на несколько штаммов. Возможно, это будет так же, как сейчас от гриппа: каждый год прививаться от нового варианта, — поделилась эпидемиолог.

Врач добавила, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи уже сейчас неофициально заявляют об этом, не называя конкретных сроков и решений.

Юлия Жовтяк отметила, что считает хорошей идею соединить в одну прививку вакцины от гриппа и коронавируса, в идеальном варианте — с учетом циркулирующих в сезоне штаммов. Однако пока что с этим могут возникнуть трудности, так как коронавирус пока остается непредсказуемым, добавила эпидемиолог.

Как писал KP.RU, в Москве за сутки 19 апреля выявили 1075 новых случаев заражения COVID-19. На сегодня известно о трех случаях «Арктура» в столице.