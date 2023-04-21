Более 100 тысяч мусульман собрались на торжественный намаз в Соборной мечети Москвы на Ураза-байрам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве у Соборной мечети собрались более 100 тыс. верующих на торжественную молитву. В самой мечети сейчас молятся 10 тыс. верующих, еще несколько тысяч мусульман совершают намаз во дворе храма.

Мусульмане сегодня, 21 апреля 2023 года, отмечают один из двух священных праздников — Ураза-байрам. В этот день верующие завершают пост — Рамадан, который длится месяц. Этот день в исламском календаре появился еще во времена пророка Мухаммеда.

Ранее KP.RU писал, что в связи с празднованием Ураза-байрам в Москве 21 апреля могут быть закрыты на вход и выход станции метро, расположенные рядом с мечетями. Также до 11 часов утра в столице перекроют участки нескольких улиц, а на других вводится запрет на парковку. Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.