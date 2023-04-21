Полуторогодовалая девочка выпала из окна девятого этажа в Москве

Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 20 апреля 2023 года из окна 9 этажа жилого дома в 3-м Митинском переулке в Москве выпала полуторогодовалая девочка. Ребенок жив, его доставили в больницу, сообщает прокуратура столицы.

В момент, когда произошло ЧП, в квартире находилась мать девочки.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует проверку по факту случившегося. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

В столичной прокуратуре обратились к родителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра в помещении с открытым окном, либо если у малыша есть возможность открыть его самостоятельно. Также в ведомстве напомнили, что москитная сетка не спасает от падения — под весом ребенка она легко «выдавливается» наружу.

Ранее в Москве женщина с ребенком выпала из окна многоэтажки. Тело матери нашли сразу же, а вот трехлетнюю девочку искали почти сутки в надежде, что в момент ЧП ее не было с родительницей. Однако чуда не произошло, ребенка нашли мертвым в пространстве под балконной плитой, писал KP.RU.