Ефимов: Индустриальный парк “Руднево” увеличится в 2,5 раза к концу 2024 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов заявил о планах увеличения индустриального парка “Руднево” в 2,5 раза к концу 2024 года. На данный момент в парке построено 18 производственных корпусов площадью около 120 тысяч квадратных метров.

“К концу 2024 года планируется увеличить площадь объектов до 300 тысяч квадратных метров и создать там свыше шести тысяч рабочих мест”, – сообщил Ефимов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в данный момент в парке уже приступают к работе 17 компаний, большая часть которых займется производством беспилотных летательных аппаратов.

“Новый кластер призван обеспечить технологический суверенитет и дальнейшее развитие этой отрасли в России”, – сказал Овчинский.

В марте 2023 года “Руднево” был включен в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Компании, ведущие деятельность в статусе резидента ОСЗ, могут рассчитывать на льготы и ряд налоговых вычетов, а ставка налога на прибыль для них составит 2%.

Гендиректор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев подчеркнул, что на площадке “Руднево” созданы максимально комфортные условия для быстрой адаптации. Парк находится близко к МКАД, к станции метро “Некрасовка” и аэропортам Жуковский и Домодедово.

“В числе преимуществ «Руднёво» – хорошая транспортная доступность”, – отметил Дегтев. Также по его словам, около парка планируют построить 5,5 километров дорог и конечную станцию общественно транспорта.

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