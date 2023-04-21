Участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных в Москве перекроют 22 апреля из-за соревнований по триатлону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнили, что 22 апреля в период с 07:30 до 15:00 будут закрыты для проезда участки Лужнецкой и Фрунзенской набережных. Это связано с проведением соревнований по тратлону.

В субботу, 22 апреля, в столице пройдет «Лига Триатлона ФТР & Ironstar Moscow 2023». Перекрытия вводятся на участке Лужнецкой набережной от дома 24, строение 26 по улице Лужники до пересечения с Фрунзенской набережной, а также на Фрунзенской набережной от пересечения с Лужнецкой до дома номер 32.

На указанный период проезд будет запрещен полностью. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Также будет недоступна парковка на участках перекрытия с полуночи и до окончания мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что парковку со шлагбаумом на Триумфальной площади в Москве закроют до 9 мая. Ограничения действительны с 18 апреля.