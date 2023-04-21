На Красную горку в Москве будут ходить бесплатные автобусы до 16 кладбищ

В Москве на Красную горку запустят бесплатные автобусы до 16 кладбищ Фото: Андрей ПЕТРОВ

В день празднования Красной горки, 23 апреля, в Москве запустят 35 дополнительных маршрутов до 16 кладбищ. Почти все они, кроме автобуса № 520, будет бесплатными. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Социальные маршруты запустят в православный праздник Антипасха, в народе известная как Красная горка, чтобы верующим было удобнее добираться до кладбищ. Экспрессы будут ходить от ближайших железнодорожных станций и станций Московского метрополитена.

Также планируется усилить работу и контроль за всеми маршрутами до 18 кладбищ столицы. Оказывать помощь пассажирам будут 300 сотрудников дептранса, которые будут дежурить на остановках и контролировать движение автобусов.

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