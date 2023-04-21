Мавзолей Ленина закроют для посетителей на три недели из-за празднования Дня Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 15 мая. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы охраны.

Также уточняется, что 7 мая до 13:00, а также весь день 9 мая будет закрыт для посещений Московский Кремль.

Ранее KP.RU писал, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закрывали для проведения профилактических работ на два месяца — с 13 февраля до 15 апреля. Такие мероприятия проводятся регулярно, в среднем раз в два года. Список проводимых работ обычно не разглашается.

До этого на профилактику закрывали усыпальницу 1 января 2023 года, всего на один день, а до этого — в 2022 году. Тело вождя пролетариата сохраняют по уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами. Подобные технологии применяли для бальзамирования тел 13 политических лидеров разных стран.