Владимир Ефимов: в Москве восемь спортивных объектов получат налоговую льготу на имущество организации

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Восемь крупных спортивных сооружений включены в московский Реестр объектов спорта и теперь они могут получить налоговую льготу на имущество организаций. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такая мера необходима для поддержки крупных площадок в условиях отмены множества международных соревнований. Она позволит сохранить уникальную столицы.

Именно с такими целями и создавали Реестр спортивных объектов. Собственники, которые в него вошли, налог на имущество организаций снижается в десять раз. Сейчас в Реестр включили спорткомплексы, многофункциональный плавательный центр, ледовая арена и футбольные поля. Их владельцы смогут сэкономить на налоге за 2022 год 184 миллиона рублей.

Обратиться за включением в Реестр могут владельцы спортивных объектов в Москве, площадь объектов которых составляет более восьми тысяч квадратных метров. Для этого нужно подать заявление по утвержденной форме в Департамент экономической политики и развития столицы.

За более детальной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно на сайте economy.mos.ru.