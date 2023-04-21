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НовостиЭкономика21 апреля 2023 10:14

Владимир Ефимов: в Москве восемь спортивных объектов получат налоговую льготу на имущество организации

Их владельцы смогут сэкономить на налоге за 2022 год 184 миллиона рублей
Роман ПОЛОСИКОВ
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Восемь крупных спортивных сооружений включены в московский Реестр объектов спорта и теперь они могут получить налоговую льготу на имущество организаций. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такая мера необходима для поддержки крупных площадок в условиях отмены множества международных соревнований. Она позволит сохранить уникальную столицы.

Именно с такими целями и создавали Реестр спортивных объектов. Собственники, которые в него вошли, налог на имущество организаций снижается в десять раз. Сейчас в Реестр включили спорткомплексы, многофункциональный плавательный центр, ледовая арена и футбольные поля. Их владельцы смогут сэкономить на налоге за 2022 год 184 миллиона рублей.

Обратиться за включением в Реестр могут владельцы спортивных объектов в Москве, площадь объектов которых составляет более восьми тысяч квадратных метров. Для этого нужно подать заявление по утвержденной форме в Департамент экономической политики и развития столицы.

За более детальной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно на сайте economy.mos.ru.