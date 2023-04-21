За сутки в Москве выявили 977 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 977 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1075 инфицированных COVID-19, сообщили на портале стопкоронавирус.рф в пятницу, 23 апреля.

Госпитализированы 120 жителей столицы, еще 893 пациенты выздоровели после болезни. Вирус унес жизни восьми человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 499 680 человек, 3 309 414 горожанина успешно прошли лечение, 48 625 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались.

Москва остается регионом с самым большим количеством заражений в сутки, однако это связано с рекордным размером населения.

Ранее KP.RU писал, что эпидемиолог Юлия Жовтяк предложила объединить в одну прививку вакцины от гриппа и коронавируса. Последний сейчас уже устойчив к существующим лекарствам, лаборатории разрабатывают препарат, эффективный для иммунизации населения от новых штаммов заболевания.