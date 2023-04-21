Суд заключил под стражу одного из мошенников, обманувших 74-летнюю москвичку на 700 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные мошенники позвонили 74-летней москвичке и сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором сильно пострадала женщина. Лжеправоохранители убедили пенсионерку в том, что якобы тоже оказавшаяся в больнице родственница может стать фигуранткой уголовного дела и чтобы этого избежать необходимо передать 950 тыс. рублей. О произошедшем рассказали в прокуратуре Москвы.

Аферисты постоянно поддерживали связь со своей жертвой, чтобы она не связалась со своей дочерью, а также дали ей поговорить якобы с ней — на самом деле использовались технологии имитации голоса. Деньги нужны были, чтобы сделать срочную операцию пострадавшей в ДТП женщине, заверили собеседники.

После этого один из злоумышленников прибыл домой к пенсионерке и забрал у нее деньги, которые по указанию злоумышленников она положила в сумку с вещами для дочери. Позже настоящая дочь, живая и невредимая, вернулась домой, и стало понятно, что произошло мошенничество. Женщины обратились в полицию.

Курьера задержали. Выяснилось, что часть денег он оставил себе в качестве гонорара, а остальное перевел соучастникам. Их разыскивают.

Суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Вину мужчина признал. Теперь его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее KP.RU рассказывал о новой схеме мошенников: жертву заставляют поверить, что он общается с сотрудником правоохранительных органов, что он является участником какой-то спецоперации и должен помочь вывести на чистую воду неких преступников. Человека просят спрятаться, несколько дней не отвечать ни на какие звонки, а тем временем у родственников вымогают деньги. По такой схеме обманули сотрудницу «Комсомольской правды», мать помощницы сенатора Елены Силкиной Татьяну Адабаш. Женщину ищут.