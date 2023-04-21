Обманутую мошенниками сотрудницу «КП» нашли в Твери

Мать советника сенатора Елены Силкиной нашли: пенсионерка по указке мошенников уехала в Тверь Фото: из личного архива

Правоохранители нашли 77-летнюю Татьяну Адабаш — мать помощницы сенатора Елены Силкиной. Пожилую женщину телефонные мошенники убедили под предлогом «спецоперации» уехать из Москвы. Она остановилась в гостинице в Твери, сообщает прокуратура столицы.

Родственникам пенсионерки сообщили о якобы похищении женщины и требовали выкуп. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы и вымогательстве с целью получения имущества.

Сейчас жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает, добавили в Следственном комитете РФ по Москве. В скором времени ее доставят в следственное подразделение для выяснения всех обстоятельств преступления, совершенного против нее.

Пропавшую мать советницы российского сенатора Шевченко нашли живой в Твери Фото: Следственный комитет России

Напомним, Татьяна Абадаш, старейшая сотрудница «Комсомольской правды» пропала несколько дней назад. Известно, что перед тем, как отключить телефон и уехать в неизвестном направлении, пенсионерка заняла крупную сумму денег. Затем она разными видами транспорта покинула Москву. Женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые использовали новую сложную схему — под предлогом проведения «спецоперации» по поимке неких преступников аферисты вынуждают людей прятаться и не выходить на связь, в то время как с их родственников требуют деньги за выкуп.