Ефимов: Заброшенные участки со складами на проспекте Мира реорганизуют по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На северо-востоке Москвы приведут в порядок смежные зоны на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде. Их общая площадь - более пяти гектаров. Сейчас на этих фактически заброшенных землях в Ростокино размещаются склады и никому не нужные строения. Проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ) уже можно посмотреть на mos.ru. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В реорганизацию участков будет вложено более 20 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект составит свыше миллиарда рублей в год».

По его словам, в построенных общественно-деловых сооружениях площадью почти 190 тысяч квадратных метров будет создано до трёх тысяч рабочих мест. Отсюда пешком можно добраться до станции МЦК «Ростокино» и одноименной железнодорожной станции Ярославского направления. А рядом находится национальный парк «Лосиный остров».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что по проекту планируется строительство гостиничного комплекса более чем на тысячу номеров. Его площадь - свыше 72 тысяч квадратных метров.

«На участках появится и другая недвижимость, необходимая району, включая административно-деловое здание со спортивным объектом площадью свыше 75 тысяч квадратных метров, технопарк, а также офисы, магазины, рестораны и кафе», - добавил Гаман.

После завершения всех работ новый городской квартал благоустроят и озеленят. Напомним, в целом программа КРТ позволит создать в столице 550 тысяч новых рабочих мест. В проекты вложат семь триллионов рублей. В городской бюджет при этом поступят около трех триллионов рублей. К примеру, в списке будущих КРТ такие бывшие промзоны, как «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», а также заброшенный участок на улице Новая Ипатовка, 23А, бывшая стройка в Тропарево-Никулине и площадка с недостроем в Тимирязевском районе.