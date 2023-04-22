В Москве выявили 927 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 107 человек, 932 пациента выздоровели после болезни Фото: Ирина КАБАНОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 927 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 107 горожанин, 932 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни восьми человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

Днем ранее в столице выявили 977 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в городе ковидом заболели 3 500 607 жителей, 3 310 346 выздоровели, 48 633 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 7030 случаев COVID-19 В стационары попали 958 жителей страны, 7414 пациентов вылечился после болезни, 34 россиянина умерли от осложнений и последствий ковида.

Ранее KP.RU писал, что эпидемиолог Юлия Жовтяк предложила объединить вакцины от гриппа и коронавируса. Она также отметила, что прививка от ковида, возможно, будет меняться ежегодно.