Нутрициолог Арзамасцев посоветовал есть помидоры для профилактики онкозаболеваний

Помидоры помогают защитить организм от вредного воздействия городской среды Фото: Павел МАРТИНЧИК

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал о полезных свойствах помидоров.

По словам специалиста, ликопин, содержащийся в помидорах, является антиоксидантом, который помогает защитить организм от вредного воздействия городской среды. Также он способствует профилактике онкологических заболеваний.

Кроме того, помидоры содержат много калия, который полезен для сердечно-сосудистой системы. А клетчатка, которой богаты томаты, улучшает работу кишечника и помогает выводить токсины из организма. Именно поэтому помидоры полезны при профилактике запоров.

«В целом, если человек очень любит помидоры, он может есть их до четырех раз в неделю. Можно было бы и чаще, но желательно, чтобы все-таки было максимальное разнообразие овощей», - уточнил врач.

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