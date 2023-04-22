Теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные 22-23 апреля

В выходные воздух прогреется до +19 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в выходные, 22 и 23 апреля, прогнозируется теплая погода, атмосферные осадки не ожидаются, сообщили на сайте столичной мэрии.

По словам синоптиков, в субботу днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ночью столбики термометров покажут около четырех-шести градусов тепла. В воскресенье в столице будет еще теплее - +19 градусов.

По-майски теплая погода сохранится в Москве и в понедельник, 24 апреля. А ночь воздух остынет лишь до +6…+8 градусов. Однако во вторник местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +13…+18 градусов. В среду небо затянут облака, вновь пройдет дождь. Несмотря на осадки, температура будет довольно высокой – до +18 градусов. Ночью 26 апреля будет около +9 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве понедельник 24 апреля станет самым теплым днем месяца. По словам научного руководителя Гидрометцентра Вильфанда, воздух прогреется до +22 градусов.