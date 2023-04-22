Волонтеры отмечают интерес москвичей к материалам о военной службе по контракту

Волонтеры отвечают на вопросы горожан о том, как вступить в ряды Вооруженных сил, и где можно подписать контракт. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские волонтеры рассказали, как жители столицы реагируют на возможность записаться на военную службу по контракту. По словам активистов, раздающих буклеты возле станций метро, горожане активно интересуются информацией об условиях службы, выплатах и льготах. Прохожие на улицах подходят к информационным стойкам, возле которых дежурят волонтеры, и задают им уточняющие вопросы.

«Настрой довольно положительный. Каждый день подходит около 150-200 человек. Кто-то берет брошюры, кто-то задает вопросы», – рассказал журналистам волонтер центра отбора на службу по контракту Евгений. Молодой человек дежурит возле информационной стойки у станции метро «Аэропорт».

По словам Евгения, москвичи положительно оценивают работу активистов. Волонтеры столичного пункта отбора на военную службу по контракту дежурят возле информационных стоек ежедневно, по будням – с 16 до 19 часов, в выходные с 14 до 18 часов.

Еще один волонтер Алексей раздает информационные брошюры у станции МЦК «Коптево». Молодой человек отметил, что москвичи охотно общаются с сотрудниками пункта отбора и расспрашивают их о том, где и как можно оформить контракт на военную службу.

«Люди проявляют интерес, задают много вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, записывают информацию», - сообщил Алексей.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в столице 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. С 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на все интересующие вопросы.

Пункт отбора на военную службу по контракту работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для оформления новобранцам потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В ряды вооруженных сил берут людей от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации добровольцев значения не имеет: поступить на службу могут и жители Москвы, и приезжие из других регионов России, и иностранные граждане.

Будущие контрактники проходят специальное собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей. При этом в углубленном обследовании кандидатов нет необходимости. У специалистов, отвечающих за медосмотр, есть допуск к системе ЕМИАС. Благодаря этому врачи могут в режиме онлайн изучить электронную медицинскую карту кандидата.