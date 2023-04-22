Тематические карты «Тройка» выпустили в Москве к Красной горке

Общий тираж лимитированных проездных 10 тыс. экземпляров Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве Дептранс совместно с ЗАГС выпустили тематические карты «Тройка» к Красной горке. Накануне праздника, 22 апреля, проездные подарят молодоженам, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Кроме того, лимитированные «Тройки» можно будет приобрести в кассах на Большой кольцевой линии (БКЛ). Проездные выполнены в четырех дизайнах – на всех картах можно разглядеть сердца. Согласно поверью, именно на Красную горку рождаются крепкие семьи. Их тираж составляет 10 тысяч экземпляров.

«Приобрести карты можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии. Поздравляем с праздником!»- подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что на Красную горку в Москве будут ходить бесплатные автобусы до 16 кладбищ. Кроме того, от ж/д станций и станций метро будут курсировать экспрессы.