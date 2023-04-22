Синоптик Ильин предупредил о дождях в Москве на следующей неделе

В Москву на следующей неделе вернутся дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москву на следующей неделе вернутся дожди. Небольшие осадки пройдут во вторник, 25 апреля, а в среду дожди усилятся, сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, во вторник в городе будет около +16…+21 градуса. В среду температура немного понизится, в столице станет прохладнее: столбики термометров покажут +15…+17 градусов. Однако уже в четверг осадков будет меньше, днем воздух прогреется до +16…+17 градусов, в пятницу ожидается 14-19 тепла.

Атмосферное давление в первой половине следующей недели будет постепенно снижаться, а затем вновь начнет расти. К пятнице столбики барометров покажут 745 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что понедельник 24 апреля станет самым теплом днем месяца в Москве. Температура воздуха составит +22 градуса.