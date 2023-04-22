Мошенники похитили у пенсионера из Москвы 44 млн рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионера 44 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве 78-летний пенсионер лишился 44 млн рублей из-за телефонных мошенников, сообщает РЕН ТВ.

Аферисты попытались реализовать преступную схему в 2022 году: они позвонили пенсионеру и рассказали, что на его карту поступали «подозрительные переводы». Преступники пояснили, что деньги переводил якобы начальник отдела банка, у которого был доступ к счетам москвича. Они потребовали вернуть всю сумму. Тогда мужчина заниматься этим не стал – он ложился в больницу.

Спустя время мошенники вновь дозвонились до пенсионера. Им удалось получить доступ к его счетам. Всего злоумышленники похитили 44 млн рублей: в течение месяца они переводили деньги на свои счета. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что телефонные мошенники выманили у пенсионеров из Шатуры более 2 млн рублей. Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Полицейские ищут их сообщников