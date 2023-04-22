Доктор Мясников предупредил о развитии сахарного диабета из-за белого риса

Врач посоветовал отдавать предпочтение не белому, а бурому или красному рису Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» заявил, что сахарный диабет может развиться из-за употребления белого риса.

По словам врача, у белого риса нет оболочки: это может привести к повышению сахара в крови и развитию инсулинорезистентности, ожирения и даже сахарного диабета. Врач посоветовал добавлять в рацион бурый или красный рис, однако этими продуктами тоже не стоит злоупотреблять.

Мясников отметил: любой рис лучше готовить al dente, чтобы сохранить структуру зерна и избежать повышения гликемического индекса продукта. В рисе, переваренном в кашу, содержится минимум пользы.

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