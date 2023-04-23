Переменная облачность и 20 градусов тепла ожидаются в Москве 23 апреля

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в воскресенье, 23 апреля, прогнозируется переменная облачность, сухая и теплая погода. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, что близко к норме климата, влажность – 70%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. В ночь на понедельник характер погоды практически не изменится: ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный. Столбики термометров покажут +8…+10 градусов.

Днем 24 апреля в столице также будет тепло и ясно. Температура воздуха составит +19…+21 градус. Эти показатели соответствуют климатической норме мая.

Ранее KP.RU писал, что посла аномального тепла в Москву придут дожди. Небольшие осадки ожидаются во вторник, затем в среду и четверг дожди усилятся. Температура воздуха немного понизится.