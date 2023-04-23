Невролог Аникина рассказала, как отличить мигрень и головную боль

Одна из основных причин мигрени – особая организация нервной системы, передаваемая по наследству Фото: Shutterstock

При мигрени, в отличие от головной боли, появляется непереносимость света, звука или запахов, рассказала врач-невролог Марина Аникина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, при мигрени боль чаще всего возникает в одной части головы или немного меняет положение. «Распределение боли может быть вперед или назад от виска, от затылка, от уровня шеи. То есть примерно те области, которые находятся под контролем тройничного нерва», - пояснила она.

Кроме того, мигрень сопровождается другими симптомами и вегетативными расстройствами. У пациентов с этим заболеванием риск инсульта возрастает в три раза. При этом специалист предупредила об опасности обливания головы горячей водой: это может привести к нарушению кровоснабжения мозга.

Одна из основных причин мигрени – особая организация нервной системы, которая передается по наследству. Лечение мигрени почти невозможно, контролировать приступы нужно под наблюдением врача.

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