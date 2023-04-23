Ефимов: Реализацией 17 проектов комплексного развития территорий займутся городские операторы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Программа комплексного развития территорий (КРТ) позволяет превращать опустевшие заводские здания, пустыри и долгострои в современные и сбалансированные городские пространства. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в порядок планируется привести такие площадки в 15 районах столицы. Масштаб приличный - почти 175 гектаров!

«Сейчас пять столичных операторов реализуют 17 проектов комплексного развития территорий, - отметил заммэра. - Они возведут более 3,1 миллиона квадратных метров недвижимости, больше половины которой – промышленная и общественно-деловая застройка».

По его словам, проекты дадут городу дополнительно более 40 тысяч рабочих мест. На юго-востоке Москвы запланировано четыре проекта, на юго-западе и северо-востоке - по три, на юге и западе - по два. Северо-запад, восток и Зеленоград обеспечат по одному проекту.

Среди городских операторов - казенные предприятия «Управление гражданского строительства», «Комплексное развитие территорий», а также АНО «РСИ», АО «ОЭЗ «Технополис Москва» и Московский фонд реновации. Они займутся реорганизацией таких участков бывших промзон, как «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», «Квартал 25а Черемушки», производственной зоны «Алабушево», а также неэффективно используемыми землями в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в рамках 17 проектов городские операторы построят более 1,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Из них примерно миллион получат участники реновации.

«Общественно-деловая застройка превысит 1,3 миллиона квадратных метров, - уточнил Гаман. - В новых кварталах появится 16 школ и детских садов, школа искусств, два колледжа, четыре медучреждения, шесть спорткомплексов, а также офисы, торговые центры, предприятия бытового обслуживания».