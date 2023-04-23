Движение в Белгородском проезде в Москве перекроют 23 апреля из-за киносъемок

Схема движения изменится на три часа Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Москве на Белгородском проезде перекроют движение в связи с проведением киносъемок, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, нельзя будет проехать по участку Белгородского проезда от дома 25 по Чистопрудному бульвару до Чистопрудного бульвара. Ограничения будут действовать всего лишь три часа – с 16:00 до 19:00. Уточняется, что перекрытия будут краткосрочными – не более пяти минут. Автомобилистов просят строить маршруты с учетом ограничений.

Ранее KP.RU писал, что движение перекроют на участке проезда Девичьего поля в Москве 25 апреля. Ограничения будут действовать два часа – с 14:00 до 16:00. Проезд будет запрещен между ул. Плющиха и Новоконюшенным переулком.

Также сегодня перекроют движение на нескольких улицах Москвы из-за пасхальных мероприятий.