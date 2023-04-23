Инспекторы ЦОМП будут дежурить на 26 станциях метро Москвы на Красную горку

Пассажиры смогут узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с желтой вставкой Фото: Департамент транспорта Москвы

На Красную горку, 23 апреля, в московском метрополитене на 26 станциях будут дежурить сотрудники ЦОМП (Центр обеспечения мобильности пассажиров), сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Более 30 инспекторов будут помогать пассажирам ориентироваться в городе. Они ответят на вопросы о маршрутах к храмам и мемориальным комплексам, объяснят, как найти нужный автобус и подскажут, где находится ближайшая остановка. Пассажиры смогут узнать сотрудников ЦОМП по ярким жилетам красного цвета с желтой вставкой.

Если пассажирам потребуется сопровождение по маршруту, они могут оставить заявку на сайте или через чат-бот Александра. Время работы службы — с 05:30 до 01:00.

Ранее KP.RU писал, что тематические карты «Тройка» выпустили в Москве к Красной горке. Проездные разработал Дептранс совместно со столичным ЗАГС. Их тираж составляет 10 тысяч экземпляров.