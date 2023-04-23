Более миллиона цветов украсят территорию ВДНХ этой весной

На ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений. Фото: Пресс-служба ВДНХ

В Москве весной на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений. Среди них тюльпаны, нарциссы, мускари, сциллы и крокусы. Парк украсят более миллиона цветов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Первыми зацвели растения, высаженные прошлой осенью. Уже сейчас на клумбах можно увидеть фиолетовые крокусы, белые сциллы и ботанические тюльпаны. В конце апреля или начале мая распустятся белые тюльпаны сорта «калгари», а также тюльпаны малинового, карминного и белого цветов. Также гости смогут полюбоваться на махровые тюльпаны желтого, темно-фиолетового, желто-оранжевого, белого и розового цветов.

Луковичные растения занимают на территории ВДНХ свыше 17,5 тысячи квадратных метров, а площадь цветников составляет более 66 тысяч квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что летний сезон навигации по Москве-реке стартует 24 апреля. Летом водные маршруты будут обслуживать девять речных судов.