Неизвестные избили и ограбили мужчину в центре Москвы

В Москве полицейские проводят проверку по факту избиения 58-летнего мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве полицейские проводят проверку по факту избиения и ограбления 58-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, 19 марта на станции метро «Красногвардейская» правоохранители заметили пассажира. Они заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции, на место вызвали бригаду скорой помощи. Врачи осмотрели жителя столицы и не стали его госпитализировать. Мужчину отпустили.

На следующий день, 20 апреля, с заявлением обратилась родственница этого мужчины. Она сообщила, что нашла его на Симоновском валу. Потерпевшего доставили в больницу, там у него зафиксировали телесные повреждения. Кроме того, женщина рассказала, что у него украли все ценности и документы. Сумма материального ущерба не уточняется. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье арестовали мужчину за убийство знакомой и ее семилетней дочери в 2016 году. Семь лет обвиняемый находился в бегах.