«Приносят нам шоколадки»: Москвичи благодарят волонтёров за возможность узнать больше о записи на контрактную службу

Волонтеры ежедневно раздают буклеты о военной службе по контракту возле станций метро. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Жители Москвы благожелательно относятся к волонтерам, раздающим возле станций метро буклеты о военной службе по контракту. Молодые люди ежедневно дежурят возле информационных стоек и помогают горожанам узнать больше о возможности вступить в ряды Вооруженных сил. По словам волонтеров, горожане считают их работу важной и нужной. Об этом журналистам рассказали молодые активисты, работающие возле станций метро «Юго-Западная» и «Молодежная».

«Часто к нам подходят заинтересованные граждане, в основном мужчины. Бывают, в том числе, и женщины, и студенты. Нас часто благодарят, подходят с вопросами. В целом, люди настроены к нам благожелательно» - рассказала волонтер пункта отбора на службу по контракту Пелагея. Девушка консультирует жителей города возле станции метро «Молодежная».

Еще одна сотрудница единого пункта отбора на военную службу по контракту рассказала, что часто получает благодарности за свой труд от прохожих. Москвичи относятся к волонтерам благожелательно и проявляют большой интерес к информации о наборе в профессиональную армию.

«Иногда бывает, что ребята приносят нам конфетки, шоколадки. Ничего негативного я не встречала, от моих коллег я тоже таких случаев не слышала. Довольно часто мы встречаем детей, которые приходят и говорят: «Когда я вырасту, обязательно буду служить», - сообщила волонтер пункта отбора на службу по контракту, активист молодежного сообщества «STOлица» Анжела Авальян. Анжела консультирует горожан возле станции «Юго-Западная».

Горожане задают волонтерам много уточняющих вопросов. Чаще всего их интересует информация о выплатах и льготах для военнослужащих и членов семей, а также данные о том, где и как можно оформить контракт на военную службу.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в столице 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Для оформления новобранцам потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В ряды Вооруженных сил берут людей от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации добровольцев значения не имеет: поступить на службу могут и жители Москвы, и приезжие из других регионов России, и иностранные граждане.

Будущие контрактники проходят специальное собеседование, психологический тест и медкомиссию. В пункте работают врачи всех необходимых для осмотра специальностей.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также 4 апреля заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на все интересующие вопросы.