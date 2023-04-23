В Москве выявили еще 715 новых случае заражения коронавирусом

Госпитализировали 104 человека, 604 пациента успешно прошли лечение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировали 104 горожанина, 604 пациента успешно прошли лечение, вирус унес жизни девяти человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф 23 апреля.

Днем ранее в столице выявили 927 инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии в городе коронавирусом заболели 3 501 322 жителя, 3 310 950 пациентов выздоровели, 48 642 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России зафиксировали еще 5509 случаев COVID-19 В стационары попали 487 жителей страны, 6389 пациентов вылечились, 32 россиянина умерли от осложнений и последствий болезни.

Ранее KP.RU писал, что невролог Марина Аникина рассказала, как отличить мигрень от обычной головной боли. При мигрени появляется непереносимость света, звука или запахов, а боль возникает в одной части головы.